Прокуратура Швейцарії розслідує нову справу Блаттера – ще 2 екс-чиновники ФІФА під підозрою

Колишній президент ФІФА Йозеф Блаттер має нові проблеми із швейцарською прокуратурою.

Швейцарська прокуратура відкрила нове розслідування у справі екс-президента ФІФА Йозефа Блаттера, інформує Associated Press.

ФІФА запровадила революційне правило для футболістів – воно може допомогти форварду Динамо

84-річного швейцарця підозрюють у злочинному використанні коштів в розмірі 1 млн доларів, взятих з футбольних фондів. Генеральна прокуратура Швейцарії повідомила Блаттеру про те, що він є обвинуваченим у зв'язку з кредитом, наданим ФІФА в квітні 2010 року Футбольній асоціації Трініндада і Тобаго. Платіж з рахунку ФІФА був безпроцентним, незабезпеченим і згодом був списаний в якості подарунка.

Також повідомляється, що в числі обвинувачених перебувають два колишніх високопоставлених чиновників ФІФА – генеральний секретар Жером Вальке і фінансовий директор Маркус Каттнер.

Нагадаємо, Йозеф Блаттер пішов із посади президента ФІФА три роки тому після корупційного скандалу. Він отримав 8-річний бан на футбольну діяльність, який пізніше скоротили до 6 років.

Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – культовий тренер продовжив контракт, ледь стримуючи сльози