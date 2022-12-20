"Французский Ренн один из фаворитов на то, чтобы быть в четверке лучших команд Лиги Европы. Пройти Шахтеру Ренн будет очень и очень сложно.

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Ренн будет на ходу, команда будет играть во внутреннем чемпионате. Они будут в самом соке, а Шахтер – после сборов и ему будет очень непросто.

Что касается проблемных позиций... Они нашли правого защитника и ищут вингера, который мог бы заменить Мудрика, если его продадут. Или, если не дай бог что-нибудь произойдет на этой позиции. Ведь видите, травматический Швед, пока не очень удачно вписывается в игру команды Петряк. То есть есть определенные вопросы к тем футболистам, которые пришли. Лукасом Тейлором, насколько я понимаю, недовольны в Шахтере. Поэтому есть позиции, которые нужно усиливать", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, первый поединок 1/16 финала Лиги Европы против Ренна состоится 16 февраля 2023 года в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Начало встречи в 19:45.

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