"Динамо стопроцентно поборется за первое место. Потому что, насколько я помню, Луческу очень хорошо выводит команду из сборов. Я думаю, что недооценивать Динамо нельзя. Там не такой большой запас у СК Днепр-1 и Шахтера и, самое главное, нет такого игрового запаса, который, возможно, был раньше у лидеров чемпионата, то есть у нас примерно равные составы для трех команд, сейчас немного вырвался вперед СК Днепр-1.

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Кого я считаю фаворитом? СК Днепр-1! Знаю, что происходит в команде, насколько она сбалансирована и сконцентрирована на результате, команда работает и отдается, очень хороший коллектив. Поэтому я считаю, что СК Днепр-1 по уровню футболистов и опыту... Знаете, Шахтер – нестабильная, молодая команда. Да, есть Мудрик, есть феномен, который может решить судьбу любого матча. Безусловно, это серьезный такой залог успеха, но у меня есть вопросы непосредственно по стабильности.

СК Днепр-1 показал эту стабильность, Шахтер где-то немного подсел, а Динамо вообще провалило осеннюю часть сезона. Бесспорно, киевлянам будет труднее всего бороться за чемпионство. Но я думаю, что при определенных обстоятельствах они еще смогут побороться за первое место", – сказал Цыганык в программе "Цыганык Live".

Напомним, на зимнюю паузу Динамо ушло на третьей строчке турнирной таблицы, набрав 30 баллов. У идущего вторым Шахтера такое же количество очков, но две игры в запасе. Лидирует СК Днепр-1 с 35 пунктами.

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