"Французький Ренн один з фаворитів на те, щоб бути у четвірці найкращих команд Ліги Європи. Пройти Шахтарю Ренн буде дуже і дуже складно.

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Ренн буде на ходу, команда гратиме у внутрішньому чемпіонаті. Вони будуть у самому соку, а Шахтар – після зборів і йому буде дуже непросто.

Щодо проблемних позицій... Вони знайшли правого захисника, і шукають вінгера, який міг би замінити Мудрика, якщо його продадуть. Або, якщо не дай бог щось станеться на цій позиції. Адже бачите, травматичний Швед, поки що не дуже вдало вписується у гру команди Петряк. Тобто є певні питання до тих футболістів, які прийшли. Лукасом Тейлором, наскільки я розумію, незадоволені в Шахтарі. Тому є позиції, які треба підсилювати", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".

Нагадаємо, перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи проти Ренна відбудеться 16 лютого 2023 року у Варшаві на Стадіоні Війська Польського. Початок зустрічі о 19:45.

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