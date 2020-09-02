Группа "1+1 медиа" сообщила об изменениях в программировании спортивного контента. В частности, зрители больше не увидят в эфире программу "Профутбол".

Известная программа "Профутбол" больше не выйдет в эфир. Соответствующее решение приняло руководство холдинга "1+1 медиа", сообщает Телекритика.

"Ряд причин, в частности, влияние карантина на уменьшение количества спортивных событий и, соответственно, контента собственного производства, а также невозможность долгосрочного планирования, вызванная карантином, и снижение зрительского спроса на спортивный контент на телевидении в целом привели к необходимости пересмотреть стратегию развития спортивных проектов медиагруппы.

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Мы искренне благодарны команде "Профутбол" за сотрудничество и большой вклад в развитие спортивной образованности украинцев и поддержку отечественного футбола. Это были замечательные 10 лет, полны драйва, азарта, боления, положительных эмоций, высоких стандартов и показателей", – говорится в сообщении медиагруппы.

Сейчас компания анализирует зрительский интерес и ищет новые форматы спортивного контента. Все сотрудники программы внесены в кадровый резерв.

К слову, первый выпуск "Профутбола" вышел в эфир 30 августа 2010-го, последний – 16 августа 2020-го.

Впрочем, есть и положительные новости. "1+1 media" возобновляет трансляции футбольных матчей. Сейчас холдинг подписал договоры с Динамо и СК Днепр-1, завершаются переговоры с рядом других клубов. В следующую пятницу, 11 сентября, в 19:00 на телеканале 2+2 состоится трансляция матча УПЛ Динамо – Десна.

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