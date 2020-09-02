Група "1+1 медіа" повідомила про зміни у програмуванні спортивного контенту. Зокрема, глядачі більше не побачать в ефірі програму "Профутбол".

Відома програма "Профутбол" більше не вийде в ефір. Відповідне рішення прийняло керівництво холдингу "1+1 медіа", повідомляє Телекритика.

"Низка причин, зокрема, вплив карантину на зменшення кількості спортивних подій і, відповідно, контенту власного виробництва; а також неможливість довгострокового планування, спричинена карантином, і зниження глядацького попиту на спортивний контент на телебаченні загалом призвели до необхідності переглянути стратегію розвитку спортивних проєктів медіагрупи.

Динамо, Зоря та СК Дніпро-1 залишаються на "плюсах", доля "ПроФутболу" вирішена

Ми щиро вдячні команді "Профутбол" за співпрацю і величезний внесок у розвиток спортивної освіченості українців та підтримку вітчизняного футболу. Це були чудові 10 років, сповнені драйву, азарту, вболівань, позитивних емоцій, високих стандартів і показників", – йдеться в повідомленні медіагрупи.

Наразі компанія аналізує глядацький інтерес і шукає нові формати спортивного контенту. Всі працівники програми внесені у кадровий резерв.

До слова, перший випуск "Профутболу" вийшов в ефір 30 серпня 2010 року, останній – 16 серпня 2020-го.

Втім, є й позитивні новини. "1+1 media" відновлює трансляції футбольних матчів. Наразі холдинг підписав договори з Динамо та СК Дніпро-1, завершуються перемовини з низкою інших клубів. Наступної п’ятниці, 11 вересня, о 19:00, на телеканалі 2+2 відбудеться трансляція матчу УПЛ Динамо – Десна.

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