В Марокко был утверждён проект самого большого стадиона в мире на 115 тысяч мест.

В Марокко был представлен проект нового стадиона, с помощью которого страна из севера Африки хочет получить право на проведение финала ЧМ-2030. Как информирует The Sun, стадион под названием "Гранд Стад де Касабланка" будет вмещать 115 тысяч человек.

Марокко надеется отобрать у Испании финал ЧМ-2030

Подготовительные работы уже начались на участке площадью 100 гектаров в 24 милях к северу от Касабланки в городе Эль-Мансурия недалеко от аэропорта Бенслиман. К проекту присоединилась британская компания Populous, которая занималась разработкой проекта стадиона Тоттенхэма. Бюджет проекта составляет 5 миллиардов марокканских дирхамов (393 миллиона фунтов стерлингов). В Англии этот стадион уже прозвали "Уэмбли Севера".

Марокко примет ЧМ-2030 вместе с Испанией и Португалией. Страна сохраняет надежду, что ФИФА позволит провести финал турнира в Касабланке. В свою очередь, Испания не сомневается в том, что финал Мундиаля будет проведён в Мадриде или Барселоне.