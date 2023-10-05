В среду, 4 октября, ФИФА официально подтвердил о том, что ЧМ-2030 состоится в шести странах на трёх континентах: турнир откроют Аргентина, Уругвай и Парагвай, после чего Мундиаль "переедет" в Испанию, Португалию и Марокко.

Украина окончательно лишилась шансов на проведение ЧМ-2030, – Marca

Испания как инициатор совместной заявки с Португалией и Марокко надеялась на проведение финала ЧМ-2030 на своей территории. Однако у Марокко други планы на этот счёт. Как информирует Mundo Deportivo, в настоящее время в Касабланке проходит строительство нового стадиона вместимостью 93 тысячи болельщиков. Эта арена будет соответствовать правилам ФИФА и станет серьёзным конкурентом для крупнейших испанских стадионов – Сантьяго Бернабеу и Камп Ноу.

Президент Марокканской федерации футбола Фаузи Кекья заявил: "Мы надеемся провести на стадионе в Касабланке необыкновенный финал". Марокко может надавить на ФИФА тем фактом, что за всё время проведения чемпионатов мира финал турнира состоялся в африканской стране лишь однажды – в ЮАР 2010 года.