У Марокко було затверджено проєкт найбільшого стадіону у світі на 115 тисяч місць.

У Марокко було представлено проєкт нового стадіону, за допомогою якого країна з півночі Африки хоче отримати право на проведення фіналу ЧС-2030. Як інформує The Sun, стадіон під назвою "Гранд Стад де Касабланка" вміщуватиме 115 тисяч осіб.

Марокко сподівається відібрати в Іспанії фінал ЧС-2030

Підготовчі роботи вже розпочалися на ділянці площею 100 гектарів за 24 милі на північ від Касабланки в місті Ель-Мансурія неподалік від аеропорту Бенсліман. До проєкту долучилася британська компанія Populous, яка займалася розробкою проєкту стадіону Тоттенхема. Бюджет проєкту становить 5 мільярдів марокканських дирхамів (393 мільйони фунтів стерлінгів). В Англії цей стадіон уже прозвали "Вемблі Півночі".

Марокко прийме ЧС-2030 разом з Іспанією та Португалією. Країна зберігає надію, що ФІФА дозволить провести фінал турніру в Касабланці. Своєю чергою, Іспанія не сумнівається в тому, що фінал Мундіалю буде проведено в Мадриді або Барселоні.