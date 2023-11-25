Кривбасс на выезде победил Минай, который до сих пор не может одержать первую победу в чемпионате в текущем сезоне. Смотрите видео гола и обзор игры на "Футбол 24".

Минай продолжил свою неудачную серию и после тренерской рокировки (Любенович заменил Шарана во главе команды). Кривбасс создал первый острый момент, но Бандура отразил удар в ближний угол после розыгрыша штрафного. Криворожане на правах фаворита больше создавали моментов, но забить не удавалось.

Кривбасс на выезде одолел Минай и испортил дебют Любеновичу – криворожане возглавили УПЛ, а Бандура стоит полкоманды

Автором единственного гола стал Близниченко, который на 64 минуте пробил Бандуру, - вратарь Миная выдал невероятный поединок. Кривбасс доигрывал в меньшинстве после удаления Вакулко, но даже вдесятером подопечные Вернидуба удержали победу.