Кривбас на виїзді переміг Минай, який досі не може здобути першу перемогу в чемпіонаті у поточному сезоні. Дивіться відео гола та огляд гри на "Футбол 24".

Минай продовжив свою невдалу серію і після тренерського рокіровання (Любенович замінив Шарана на чолі команди). Кривбас створив перший гострий момент, але Бандура відбив удар у ближній кут після розіграшу штрафного. Криворіжці на правах фаворита більше створювали моментів, але забити не вдавалось.

Кривбас на виїзді здолав Минай і зіпсував дебют Любеновічу – криворіжці знову очолили УПЛ, а Бандура вартий пів команди

Автором єдиного гола став Блізніченко, який на 64 хвилині пробив Бандуру, – воротар Миная видав неймовірний поєдинок. Кривбас догравав у меншості після вилучення Вакулка, але навіть удесятьох підопічні Вернидуба втримали перемогу.