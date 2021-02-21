Барселона на останніх хвилинах втратила перемогу над Кадісом у матчі 24-го туру Ла Ліги. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу Барселона – Кадіс на "Футбол 24".

Барселона розпочала досить активно попереду, проте забити вдалось лише з позначки – Педрі збили на вході до штрафного, а Мессі знущально розвів голкіпера та м'яч по різних кутах. Каталонці контролювали хід гри і у другій половині, однак на останніх хвилинах Кадіс заробив пенальті, а Алейш Фернандес приніс нічию.

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Ця нічия дозволила Барселоні набрати 47 очок та залишитися третьою, Кадіс набрав 25 пунктів та піднявся на 14 місце.