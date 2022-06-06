Агент Алексей Люндовский, представляющий 24-летнего украинца, подтвердил интерес легендарного английского клуба в услугах Довбика, утверждает Sport Arena .

Довбик оказался на радарах новичка АПЛ – клуб готовит 10 миллионов фунтов на украинца

Сейчас продолжаются переговоры между Ноттингемом и СК Днепр-1 по поводу потенциального трансфера. По данным прессы, "красно-белые" готовят первое предложение в размере 10 миллионов фунтов. Днепряне смогут получить только половину суммы, ведь 50% прав на игрока владеет Митьюлландом – его предыдущий клуб.

Кроме англичан, на украинского форварда еще претендуют три итальянских клуба (Удинезе, Болонья, Торино). В кампании 2021/22, приостановленной из-за полномасштабного вторжения России, Артем забил 14 мячей.

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