Продолжаются переговоры: агент Довбика подтвердил заинтересованность клуба АПЛ в украинце
Интерес Ноттингем Форест к форварду СК Днепр-1 и сборной Украины Артему Довбику небезоснователен.
Агент Алексей Люндовский, представляющий 24-летнего украинца, подтвердил интерес легендарного английского клуба в услугах Довбика, утверждает Sport Arena.
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Сейчас продолжаются переговоры между Ноттингемом и СК Днепр-1 по поводу потенциального трансфера. По данным прессы, "красно-белые" готовят первое предложение в размере 10 миллионов фунтов. Днепряне смогут получить только половину суммы, ведь 50% прав на игрока владеет Митьюлландом – его предыдущий клуб.
Кроме англичан, на украинского форварда еще претендуют три итальянских клуба (Удинезе, Болонья, Торино). В кампании 2021/22, приостановленной из-за полномасштабного вторжения России, Артем забил 14 мячей.
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