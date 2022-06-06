Кроме Серии А, форвард СК Днепр-1 и сборной Украины Артем Довбик получил вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

24-летний украинец находится на радарах Ноттингем Форест, сообщает Nottingham Forest News со ссылкой на печатную версию The Star on Sunday.

Не только Торино: Довбик стал целью еще одного клуба Серии А

Новичок АПЛ сезона 2022/23, пробравшийся в элиту через плей-офф, испытывает определенный дефицит кадров в атаке, поэтому присматривается к Артему и готовит СК Днепр-1 предложение в размере 10 миллионов фунтов стерлингов.

Наставник Ноттингема Стив Купер, похоже, серьезно заинтересован в подписании Довбика, ведь отправил на матч Уэльса и Украины доверенных лиц пересмотреть игру форварда. Артем, к слову, появился на 77 минуте, но "сине-желтые" уступили и остановились в шаге от ЧМ-2022.

Заметим, украинского форварда уже долгое время связывают с итальянскими клубами (Удинезе, Болонья, Торино). В кампании 2021/22, приостановленной из-за полномасштабного вторжения России, Артем забил 14 мячей за СК Днепр-1.