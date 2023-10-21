Фанаты балтийской сборной на домашних матчах часто заводят культовую песенку "Путин х*йло", но УЕФА такие жесты почему-то не одобряет. В сентябре казахский делегат выписал литовцам штраф на 10 тысяч евро из-за того, что в поединке отбора Евро-2024 против Сербии в очередной раз звучали заветные слова.

Сборная Украины получила наказание на решающий матч отбора к Евро-2024 – виноваты болельщики

Защитник Юстас Ласицкас советует болельщикам не обращать внимания на такие мелочи. "Продолжайте скандировать, а мы рассчитаемся своими бонусами, если понадобится", – написал 26-летний литовец в Instagram.

Позже Ласицкас подробнее объяснил свое заявление. "На самом деле я ни с кем не советовался по этому поводу. Это была скорее шутка, потому что очевидно, что вся ситуация абсурдна. Я не могу говорить за всех, но думаю, что нам не будет стыдно пожертвовать свои бонусы на доброе дело", – цитирует Юстаса Baltycki futbol.

Сенсационное фиаско Петракова под "Путин – ху*ло": Армения уступила Латвии в отборе к Евро-2024, играя в большинстве