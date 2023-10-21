Фанати балтійської збірної на домашніх матчах часто заводять культову пісеньку "Путін х*йло", але УЄФА такі жести чомусь не схвалює. У вересні казахський делегат виписав литовцям штраф на 10 тисяч євро через те, що у поєдинку відбору Євро-2024 проти Сербії вкотре лунали заповітні слова.

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Захисник Юстас Ласіцкас радить вболівальникам не зважати на такі дрібниці. "Продовжуйте скандувати, а ми розрахуємося своїми бонусами, якщо знадобиться", – написав 26-річний литовець в Instagram.

Згодом Ласіцкас детальніше пояснив свою заяву. "Насправді я ні з ким не радився з цього приводу. Це був радше жарт, бо очевидно, що вся ситуація є абсурдною. Я не можу говорити за всіх, але думаю, що нам не буде соромно пожертвувати свої бонуси на добру справу", – цитує Юстаса Baltycki futbol.

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