Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не смог не отреагировать на очередные обстрелы Украины – на этот раз с территории Беларуси.

"Этой ночью из Беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирщине. Продолжайте молиться за мир. С террористами", – написал Малиновский в своем твиттере.

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Добавим, что Руслан недавно заявлял, что его российский одноклубник Алексей Миранчук выступает против войны, которую его страна развязала против Украины. По его словам, Миранчук не делал публичных заявлений из-за страха оказаться в тюрьме.

Напомним, в ночь на 25 июня российские войска выпустили по Украине более полусотни ракет разных типов, часть из них вылетела с территории Беларуси.

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