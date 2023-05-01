Комментатор и журналист Виктор Вацко поделился мыслями относительно лидера Колоса Евгения Волынца, которого называют потенциальным кандидатом на замену Денису Бойко в рамке "бело-синих".

"Волынец – один из лучших голкиперов нашего чемпионата, в этом нет никаких сомнений.

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Инсайдеры связывали его с Динамо, но, насколько мне известно, никакого запроса от киевлян к Колосу не поступало. Волынец имеет контракт с ковалевцами, и дешево продавать его не собираются", – сказал Вацко в своей программе "Вацко Live".

Напомним, Волынец – воспитанник Динамо. В текущем сезоне провел за Колос 23 матча, в которых пропустил 24 гола (в 11 поединках отстоял на ноль). Его соглашение с "хлеборобами" действует до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

К слову, голкипер вызывался в национальную сборную Украины, но пока не дебютировал в ее составе.

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