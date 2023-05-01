Коментатор та журналіст Віктор Вацко поділився думками щодо лідера Колоса Євгена Волинця, якого називають потенційним кандидатом на заміну Денису Бойкові в рамці "біло-синіх".

"Волинець – один із найкращих голкіперів нашого чемпіонату, у цьому немає жодних сумнівів.

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Інсайдери пов'язували його з Динамо, але, наскільки мені відомо, жодного запиту від киян до Колоса не надходило. Волинець має контракт з ковалівцями, і дешево продавати його не збираються", – сказав Вацко у своїй програмі "Вацко Live".

Нагадаємо, Волинець – вихованець Динамо. У поточному сезоні провів за Колос 23 матчі, в яких пропустив 24 голи (в 11 поєдинках відстояв на нуль). Його угода з "хліборобами" чинна до 30 червня 2024 року. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

До слова, голкіпер викликався до національної збірної України, але поки що не дебютував у її складі.

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