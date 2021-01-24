Динамо розписало нічию зі збірною Йорданії в контрольному матчі. Дивіться відеоогляд матчу Динамо – збірна Йорданії на "Футбол 24".

Перший тайм пройшов під контролем Йорданії. Початок зустрічі міг завершитись голом у ворота Бущана, проте голкіпер, а згодом і Миколенко нівелювали провали Забарного та Сироти. У Динамо ж не було моментів, перший тайм завершився без голів.

Динамо не обіграло збірну Йорданії – сумне завершення першого збору з очевидними проблемами

Після кількох замін Дуелунд міг вивести киян вперед, проте поцілив у поперечку. Команди ще обмінялись напівмоментами, проте поєдинок так і завершився безгольовою нічиєю.