Утром 23 января Киев в очередной раз подвергся ракетной атаке. В результате масштабных обстрелов спортивный комплекс местного клуба Локомотив получил серьезные разрушения. По словам Александра Егорова, ущерб составляет десятки миллионов гривен.

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– Когда вы узнали о случившемся?

– У меня была запланирована встреча на 8 утра, но я опоздал из-за пробки.

– Выходит, что пробка вас спасла от гибели?

– Да.

– Какие последствия разрушений?

– Ужас. То, что говорят нам ГСЧС-ники – здание не подлежит восстановлению. Есть повреждения и трещины по фундаменту, полило стены. Офисных помещений и спортивных сооружений нет. Целыми остались трибуны, футбольные поля, волейбольные и мини-поля.

– В какую сумму оценены убытки?

– У нас есть оценочная стоимость зданий. Это около 50 миллионов гривен. Полностью полетело электричество, водоснабжение, затоплены бомбоубежища, тренажерные залы и прилегающая территория.

– Сколько времени может уйти на восстановление?

– Экспертов не допускают к работам, пока взрывотехники не дадут разрешение тем, кто будет разбирать завалы, и делать полную оценку того, что внутри, подвальных помещений. Здесь вопрос еще и о финансировании этого всего. Никто не предполагал, что такая беда может произойти. Неизвестно, попадаем ли мы под программу восстановления в Дії. Как раз этим занимаемся. Получаем звонки от международных партнеров, предлагающих помощь. Известные футболисты и выпускники Локомотива откликнулись. Большой хейт на московский Локомотив.

В этом году мы планировали отпраздновать 105 лет. Мы как раз восстановили это сооружение, провели капитальный ремонт, и случилась такая беда.

– Удар по инфраструктуре Локомотива не повлияет на первую команду, которая проводит дебютный сезон во Второй лиге?

– Мы точно оставим первую команду. Решаем вопрос, где проводить тренировки. Мы же железнодорожники. Это сделает нас только сильнее. Мы на 105-летие Локомотива планировали капремонты с реконструкцией. Нас точно это не остановит, потому что мы не слабаки. Не очень приятно, что фаны московского Локомотива начали писать, что теперь останется один Локомотив – пусть не радуются.

Спортивное сообщество должно на это реагировать, потому что все их утверджения, что они уничтожают военную инфраструктуру – полное вранье. Мы приглашаем всех журналистов на локацию. Мы готовы показывать помещение, где должны тренироваться наши спортсмены. У нас нет рядом каких-нибудь важных объектов. Русня просто уничтожает гражданскую инфраструктуру.

Мы готовимся к нашему юбилею. Очень приятно, что сейчас мы получаем звонки от украинских и европейских спортивных сообществ со словами поддержки. Уверен, что ко дню рождения мы все отстроим, – цитирует Егорова Украинский футбол.

Напомним, первую часть сезона 2023/24 Локомотив Киев завершил на 11 месте турнирной таблицы Второй лиги.

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