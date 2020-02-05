Брешия во второй раз в сезоне уволила Корини

Эудженио Корини уволен с поста главного тренера итальянской Брешии. Это его вторая отставка с должности наставника "ласточек" со старта сезона.

Аутсайдер Серии А снова уволил рулевого команды. Об отставке сообщает официальный сайт клуба.

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Для Корини это уже вторая отставка в Брешии с начала сезона 2019/20. Специалист начинал с "ласточками" нынешнюю кампанию, но осенью был заменен на Фабио Гроссо. Однако, чемпион мира-2006 не смог улучшить результаты Брешии, поэтому боссы ломбардцев вернули Корини.

Главным претендентом на вакантную должность стал уругваец Диего Лопес. Он имеет опыт работы с итальянскими Кальяри, Болоньей и Палермо, а с Пеньяролем тренер завоевал чемпионский титул в 2018 году. Брешия ныне занимает 19-е место и на 4 очка отстает от спасительной позиции.

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