"Мне удалось пригласить всех тренеров, которых я хотел, кроме двух – Мирчи Луческу и Арсена Венгера. Тогда Венгер работал в Монако, а я верил, что из него выйдет отличный тренер. Мы даже подписали контракт, поскольку Венгер был уверен, что Монако его отпустит, хотя у него еще было соглашение на год.

Получилось иначе – Монако не хотел вести переговоры, потому все сорвалось. Спустя год Венгера позвал Арсенал и шансов пригласить его в Порту больше не было.

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Другой – это Мирча Луческу. Он тоже приезжал сюда, в Порту. Это была забавная история. Он остановился в доме сестры покойного Рейнальду Телеса, и два дня даже не мог выйти на улицу. Мы прятали его от представителей СМИ. Сестра Рейнальду приносила Луческу еду, а мы заключили контракт. Тогда Мирча работал в Динамо Бухарест и сказал, что клуб отпустит его.

На самом деле все снова вышло не так. Динамо не только не отпустило его, но и потребовало много денег. Впоследствии эту сумму выплатила Пиза, а Луческу отправился туда. Мне жаль, потому что, как оказалось, это был качественный тренер. Я верил в него. Когда он приезжал на отдых в Португалию, то носил на лацкане мой подарок – эмблему Порту", ​​– цитирует президента "драконов" Mais Futebol.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020-го и в первом же сезоне завоевал с киевлянами "золотой дубль". Его договор рассчитан еще на 2 года.

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