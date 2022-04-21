Суд Бухареста вызвал 76-летнего специалиста выступить ответчиком по делу о банкротстве Рапида, сообщает Fanatik.

Луческу лично раздавал билеты на благотворительный матч Динамо

Луческу будет одним из главных фигурантов вместе с бизнесменом Джордже Копосом, владевшим клубом с 1992 по 2013 годы. Мирча Луческу тренировал Рапид в сезонах 1997/98 и 1999/2000. Тандем привел "железнодорожников" к золотому дублю в 1998 году, однако у румынской налоговой имеются вопросы о финансовых операциях, которые осуществлялись во время правления Копоса.

Скандальный бизнесмен (выступает фигурантом по еще 2 делам) и его близкое окружение якобы регулярно избегали полной уплаты налогов и незаконно присваивали себе часть клубных денег. В конце концов, эта деятельность привела к оглашению Рапида банкротом в 2012 году. Налоговая инспекция выдвинула обвинения Копосу, Луческу и еще 7 лицам (2 уже мертвы), требуя возместить сумму в 17,5 млн леев (3,7 млн. долларов). Крайний срок судебного заседания – 26 мая.

Луческу був крутим вінгером: забив 100 голів, протистояв Пеле і вижив під час Карпатського землетрусу