"Мені вдалося запросити всіх тренерів, яких я хотів, окрім двох – Мірчі Луческу та Арсена Венгера. Тоді Венгер працював у Монако, а я вірив, що з нього вийде чудовий тренер. Ми навіть підписали контракт, позаяк Венгер був впевнений, що Монако його відпустить, хоча в нього ще була угода на рік.

Вийшло інакше – Монако не хотів вести перемовини, тому все зірвалося. Через рік Венгера покликав Арсенал, і шансів запросити його в Порту більше не було.

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Інший – це Мірча Луческу. Він теж приїжджав сюди, до Порту. Це була смішна історія. Він зупинився в будинку сестри покійного Рейнальду Телеса і два дні навіть не міг вийти на вулицю. Ми переховували його від представників ЗМІ. Сестра Рейнальду приносила Луческу їжу, а ми уклали контракт. Тоді Мірча працював у Динамо Бухарест і сказав, що клуб відпустить його.

Насправді все знову вийшло не так. Динамо не лише не відпустило його, а й вимагало багато грошей. Згодом цю суму виплатила Піза, а Луческу пішов туди. Мені шкода, бо, як виявилося, це був якісний тренер. Я вірив у нього. Коли він приїжджав на відпочинок у Португалію, то носив на лацкані мій подарунок – емблему Порту", – цитує президента "драконів" Mais Futebol.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020-го і в першому ж сезоні здобув з киянами "золотий дубль". Його контракт розрахований ще на 2 роки.

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