"Я не соглашусь с Артуром Вихняреком, который очень резко раскритиковал Патрика Педу. Мне кажется, что Педа, даже если у него были небольшие проблемы в этом матче, сыграл лучше, чем Кивиор и Кендзера.

Очередное фиаско Польши в видеообзоре матча против Молдовы – 1:1

В последних матчах Кендзера систематически допускал ошибки, которые стоили нам голов. Кивиор – большой талант, действительно большой талант, но с каждым месяцем становится все хуже. В этом сезоне он отыграл 188 минут во всех турнирах за Арсенал", – приводит слова Борека Meczyki.

Напомним, что сборная Польши в очередной раз опозорилась в квалификации к Евро-2024, разойдясь ничьей с Молдовой (1:1). Поляки сейчас на третьей строчке группы E с 10 пунктами, отставая от первой Албании на 3 очка. Томаш Кендзера до сих пор принадлежит киевскому Динамо и выступает за ПАОК на правах аренды, а Якуб Кивиор является одноклубником Александра Зинченко в Арсенале.

Турция вышла на Евро-2024, Польша продолжила позориться ничьей с Молдовой, Уэльс обыграл Хорватию