Польша расписала ничью с Молдовой в рамках квалификации на Евро-2024. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Квалификация на Евро-2024, Группа Е

Польша – Молдова – 1:1

Голы: Свидерски, 53 – Николаеску, 26

Похоже, в проблемах сборной Польши виноват не тренер. Даже после смены наставника результаты не стали лучше. Победу над Фарерскими островами нельзя считать показателем, а сегодня "Кадра" потерпела новое фиаско.

Польша продолжила позориться ничьей с Молдовой, Уэльс сделал заявку на Евро-2024, обыграв Хорватию.

Казалось, поляки на собственном поле должны были приложить максимум усилий, чтобы поквитаться за выездное поражение, но удалось добыть только ничью, которая максимально усложняет борьбу за выход из группы. Польше даже победы в последнем туре может не хватить. У Молдовы шансы еще хуже.