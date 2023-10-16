"Я не погоджуся з Артуром Віхняреком, який дуже різко розкритикував Патріка Педу. Мені здається, що Педа, навіть якщо у нього були невеликі проблеми в цьому матчі, зіграв краще, ніж Ківіор і Кендзьора.

Чергове фіаско Польщі у відеоогляді матчу проти Молдови – 1:1

В останніх матчах Кендзьора систематично припускався помилок, які коштували нам голів. Ківіор – великий талант, справді великий талант, але з кожним місяцем стає все гірший. У цьому сезоні він відіграв 188 хвилин у всіх турнірах за Арсенал", – наводить слова Борека Meczyki.

Нагадаємо, що збірна Польщі вчергове зганьбилась у кваліфікації до Євро-2024, розійшовшись нічиєю з Молдовою (1:1). Поляки наразі на третій сходинці групи E з 10 пунктами, відстаючи від першої Албанії на 3 очки. Томаш Кендзьора досі належить київському Динамо та виступає за ПАОК на правах оренди, а Якуб Ківіор є одноклубником Олександра Зінченка в Арсеналі.

Польща продовжила ганьбитися нічиєю з Молдовою, Уельс зробив заявку на Євро-2024, обігравши Хорватію