– Ваша семья, в частности брат Богдан Будко, тоже имеет спортивные корни. Как бы вы описали ваши отношения? Часто ли обсуждаете друг с другом карьерные решения?

– У нас с братом очень теплые и искренние отношения. Мы всегда поддерживали друг друга, даже если редко видимся из-за его плотного графика – тренировки, матчи, сборы. Но это не мешает оставаться на связи и быть рядом в важные моменты. Мы нечасто говорим о футболе дома – нам важно, чтобы спорт и результаты не стали единственной темой нашей повседневной жизни. Надо иметь пространство, чтобы отдохнуть и от этого.

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– Богдан сегодня является одним из лидеров молодежной команды нидерландского АЗ. Каким был его путь из Шахтера в Европу, и какую роль вы сыграли в этом процессе?

– Путь Богдана точно не был простым. Когда началась война, все перевернулось в один момент. Сначала мы поехали в Италию, а затем – в Нидерланды. Для него это был очень сложный период: новая страна, другой язык, совсем другой футбол. Ему пришлось адаптироваться буквально ко всему – к тренировкам, новым требованиям, другой ментальности и стилю игры. Я видела, как много он работал и через какие трудности проходил. Именно поэтому я им очень горжусь. Он не сломался, не остановился, а наоборот – еще сильнее начал двигаться вперед.

– Что, по вашему мнению, является главной движущей силой Богдана? Какие его качества, как спортсмена и человека, восхищают больше всего?

– Я считаю, что его сила – в упрямстве, но в хорошем смысле этого слова. Если Богдан чего-то хочет, он не остановится, даже когда будет очень сложно. Он – не о громких словах или показательной эмоциональности. В нем – спокойная уверенность и четкое понимание, зачем он выходит на поле. Богдан всегда говорит через игру – он не обещает, а просто делает, – рассказала Мария Будко в интервью yesport.

Напомним, Богдан Бутко – воспитанник Шахтера. Сейчас он выступает на нидерландский АЗ. В составе команды U-17 хавбек добывал чемпионский титул.

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