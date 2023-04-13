"Як все сталося: був Сергій Станіславович Ребров в команді, то він практикував таке, що хтось із молодих хлопців завжди був біля першої команди, принаймні, міг тренуватися із нею. Я майже постійно тренувався з першою командою. Десь не потрапляв до заявки на матчі, але у тренувальному процесі постійно був в обоймі гравців.

Потім, коли тренерський штаб Реброва завершив роботу з Динамо, прийшов Олександр Хацкевич. У нас були чинні контракти, і ми розраховували, що поїдемо на збори з першою командою, як це було прийнято зазвичай. Але нам сказали шукати варіанти оренди: так на цьому все і закінчилось.

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В тому списку опинилися я, Богдан Михайліченко, Сашко Тимчик, Максим Казаков, Олексій Щебетун, Павло Лук’ячнук. Словом, багато хлопців. Нам сказали просто шукати клуб, навіть без зборів. На цьому і закінчилася історія з Динамо.

Сумно, але це життя. Одні йдуть, приходять інші. Я вважаю, що нічого поганого в цьому немає. Тренер зробив вибір на користь інших футболістів. Звичайно, може й можна було нам дати шанс, можливо, хтось на зборах довів би, що його місце в Динамо, але нам такої можливості не надали", – розповів Оріховський в інтерв'ю Українському футболу.

Додамо, що хавбек встиг зіграти за першу команду Динамо 7 матчів (2 в ЛЧ) і навіть забити м'яч. Після серії оренд Оріховський остаточно приєднався до Колоса, за який виступає і зараз. 26-річний лідер ковалівців є одним з найрезультативніших хавбеків нинішнього розіграшу УПЛ – 7 голів у 19 матчах.

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