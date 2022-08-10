"Как можно было в стране Пеле, Зико и Роналдиньо стать вратарем? Ха-ха, трудно сказать. Так сложилось. Много лет я провел в Форталезе, всегда работал усердно. И когда выпал шанс, пытался им воспользоваться. Специфика вратарской позиции заключается в том, что играть может только один, ты должен работать и пользоваться шансом.

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Я провел в Форталезе 14 лет. Перед этим был только в маленьком любительском клубе. Очень долго ждал своего шанса. А когда получил предложение от Днепра-1, долго не думал. Сразу согласился, и сейчас, когда я здесь, убедился, что принял самое правильное решение в жизни. Слава Богу, все сложилось. Вижу, какая здесь команда, и очень доволен пребыванием здесь.

Самым трудным является язык. Английский – тяжелый, а украинский еще тяжелее. Я буду прилагать все усилия, чтобы его изучить. Пытаюсь понимать партнеров, хочу с ними общаться. Очень приятно, что все ребята меня поддерживают. Хорошее отношение не только со стороны Бланко и Бусанелло, с которыми я могу свободно общаться – меня приняли все сотрудники клуба.

Следовательно, самым трудным является язык, а с другим все в порядке. Пока понимаю минимум. Знаю, что от меня нужны подсказки на поле, и я всегда во время тренировок концентрируюсь на разговорах ребят. Хочу их понимать. Первая цель – изучить необходимый минимум, чтобы говорить на поле.

Команда очень хорошо встретила меня. Здесь очень хорошая атмосфера, и я вижу, что команда сильна. Все работают очень усердно. Здесь новый тренер, многие новые игроки – и все друг другу помогают. Уверен, что все будет хорошо в этом сезоне", – цитирует бразильца официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, 28-летний Макс Валеф присоединился к СК Днепр-1 на правах свободного агента, подписав контракт на два сезона. Это не только первый зарубежный опыт в карьере бразильского вратаря, но и дебютная смена клуба.

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