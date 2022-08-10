"Як можна було у країні Пеле, Зіко та Роналдінью стати воротарем? Ха-ха, важко сказати. Так склалося. Багато років я провів у Форталезі, завжди працював старанно. І коли випав шанс, намагався ним скористатися. Специфіка воротарської позиції полягає у тому, що грати може лише один. Ти маєш працювати та користуватися шансом.

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Я провів у Форталезі 14 років. Перед цим був лише у маленькому аматорському клубі. Дуже довго чекав свого шансу. А коли отримав пропозицію від Дніпра-1, довго не думав. Одразу погодився, і зараз, коли вже перебуваю тут, переконався, що ухвалив найправильніше рішення у житті. Дякувати Богові, все склалося. Бачу, яка тут команда, і дуже задоволений перебуванням тут.

Найважчою є мова. Англійська – важка, а українська є ще важчою. Я докладатиму усіх зусиль, аби її вивчити. Намагаюсь розуміти партнерів, хочу з ними спілкуватись. Дуже приємно, що всі хлопці підтримують мене. Добре ставлення не лише з боку Бланко та Бусанелло, з якими можу вільно спілкуватися – мене прийняли усі працівники клубу.

Отже, найважчою є мова, а з іншим усе гаразд. Поки розумію мінімум. Знаю, що від мене потрібні підказки на полі, і я завжди під час тренувань концентруюся на розмовах хлопців. Хочу розуміти їх. Перша мета – вивчити необхідний мінімум, аби говорити на полі.

Команда дуже добре зустріла мене. Тут дуже добра атмосфера, і я бачу, що команда є сильною. Всі працюють дуже старанно. Тут новий тренер, багато нових гравців – і всі один одному допомагають. Впевнений, що все буде добре у цьому сезоні", – цитує бразильця офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, 28-річний Макс Валеф приєднався до СК Дніпро-1 на правах вільного агента, підписавши контракт на два сезони. Це не лише перший закордонний досвід у кар'єрі бразильського воротаря, а й дебютна зміна клубу.

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