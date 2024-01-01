Последствия обстрела оккупированного Донецка в ночь на 1 января 2024 года / Фото из соцсетей

В ночь на 1 января в центре Донецка прогремели взрывы. Оккупационные власти рапортовали о четырех погибших (среди них российский пропагандист) и 13 раненых. Кроме школы и многоквартирных домов был поврежден отель "Донбасс Палас", информирует журналист Денис Казанский в своем Telegram-канале.

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Сообщается, что в знаковое для донецкого Шахтера сооружение (ранее там часто подписывали контракты звездные футболисты "горняков") прилетело 6 ракет. Удар пришелся в момент, когда "элита" оккупантов вместе с московскими гостями собирались слушать выступление Владимира Путина.

Интересно, что сразу же после удара на месте взрывов в разных уголках Донецка за считанные минуты уже были представители росСМИ, которые делали "правильные" сюжеты о якобы мирных людях, которые пострадали, празднуя Новый год. В свою очередь в сети распространяются видео, на которых четко слышен момент запуска ракеты и практически сразу же удар по Донецку, что свидетельствует об обстреле самих себя (якобы месть украинцев за обстрелянный оккупантами отель в Харькове накануне).

К слову, никаких официальных сообщений об обстрелах города от украинских правоохранителей, Генштаба или областной военной администрации до сих пор не было.

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