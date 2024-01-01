Наслідки обстрілу окупованого Донецька у ніч на 1 січня 2024 року / Фото з соцмереж

У ніч на 1 січня в центрі Донецька пролунали вибухи. Окупаційна влада рапортувала про чотирьох загиблих (серед них російський пропагандист) та 13 поранених. Окрім школи та багатоквартирних будинків було пошкоджено готель "Донбас Палас", інформує журналіст Денис Казанський у своєму Telegram-каналі.

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Повідомляється, що у знакову для донецького Шахтаря споруду (раніше там часто підписували контракти зіркові футболісти "гірників") прилетіло 6 ракет. Удар припав у момент, коли "еліта" окупантів разом з московськими гостями збирались слухати виступ Володимира Путіна.

Цікаво, що одразу ж після удару на місці вибухів у різних куточках Донецька за лічені хвилини вже були представники росЗМІ, які робили "правильні" сюжети про нібито мирних людях, які постраждали, святкуючи Новий рік. Натомість мережею ширяться відео, на яких чітко чути момент запуску ракети і практично одразу ж удар по Донецьку, що свідчить про обстріл самих себе (ніби-то помста українців за обстріляний окупантами готель у Харкові напередодні).

До слова, жодних офіційних повідомлень про обстріли міста від українських правоохоронців, Генштабу або обласної військової адміністрації досі не було.

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