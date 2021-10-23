В субботу 15-й тур второго по силе дивизиона продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Украина, Первая лига, 15-й тур

Прикарпатье – Альянс – 3:1

Голы: Сондей, 17, Барчук, 34 (пен.), 60 – Ярошенко, 66

Полесье – Кривбасс – начало матча в 15:30

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В первом матче субботы Прикарпатье на своем поле принимало Альянс. Ивано-франковцы в середине тайма воспользовались ошибкой соперника в центре, перехватили мяч, разогнали стремительную контратаку и вывели на ударную позицию Ивана Сондея. Полузащитник под давлением защитника сумел точно пробить точно под вратарем. За десять минут до перерыва хозяева заработали право на пенальти: Писный едва задел ногу Барчука в собственной штрафной, но этого оказалось достаточно, чтобы арбитр указал на точку. Сам пострадавший и реализовал одиннадцатиметровый.

После перерыва Альянс добавил – подопечные Юрия Ярошенко стали активнее играть на атаку и... пропустили в третий раз. Голкипер Альянса Руслан Ефанов допустил детскую ошибку и привез гол в свои ворота: получив пас от своего защитника, он отдал прямо в ноги Назарию Воробчаку, тот прострелил на Барчука и Роман оформил дубль. Через шесть минут гости один гол отыграли – Ярошенко головой результативно замкнул навес с правого фланга.

Победа принесла Прикарпатью 22 очка и пятую строчку турнирной таблицы Первой лиги, Альянс с 26 пунктами остался третьим.

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