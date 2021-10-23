У суботу 15-й тур другого за силою дивізіону продовжили два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Україна, Перша ліга, 15-й тур

Прикарпаття – Альянс – 3:1

Голи: Сондей, 17, Барчук, 34 (пен.), 60 – Ярошенко, 66

Полісся – Кривбас – початок зустрічі о 15:30

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У першому матчі суботи Прикарпаття на власному полі приймало Альянс. Івано-франківці в середині тайму скористались помилкою суперника в центрі, перехопили м'яч, розігнали стрімку контратаку і вивели на ударну позицію Івана Сондея. Півзахисник під тиском захисника зумів влучно пробити точнісінько під воротарем. За десять хвилин до перерви господарі заробили право на пенальті: Пісний ледь зачепив ногу Барчука у власному штрафному, але цього виявилось достатньо, аби арбітр вказав на позначку. Сам постраждалий і реалізував одинадцятиметровий.

По перерві Альянс додав – підопічні Юрія Ярошенка стали активніше грати на атаку і... пропустили втретє. Голкіпер Альянса Руслан Єфанов припустився дитячої помилки і привіз гол у свої ворота: отримавши пас від свого захисника, він віддав прямо в ноги Назарію Воробчаку, той прострілив на Барчука і Роман оформив дубль. За шість хвилин гості один гол відквитали – Ярошенко головою результативно замкнув навіс з правого флангу.

Перемога принесла Прикарпаттю 22 очки і п'яту сходинку турнірної таблиці Першої ліги, Альянс з 26 пунктами залишився третім.

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