Прийма: Договорились с Карпатами, что они вернут мне половину зарплаты до определенной даты

Защитник Василий Прийма рассказал, на каких условиях договорился о прекращении сотрудничества с Карпатами.

"Да, договор я разорвал. Пожалуй, это все же связано с той ситуацией, которая сложилась в клубе.

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Желаю Карпатам удачи, чтобы с ними все было хорошо. Мы договорились, что клуб вернет мне зарплату, половину к определенной дате", – сказал Прийма в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 28-летний защитник присоединился к Карпатам зимой и успел сыграть всего два матча за "зелено-белых".

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