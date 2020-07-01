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Прийма: Договорились с Карпатами, что они вернут мне половину зарплаты до определенной даты

1 июля 10:45 - Читати українською
Прийма: Договорились с Карпатами, что они вернут мне половину зарплаты до определенной даты
Василий Прийма / Сайт Карпат

Защитник Василий Прийма рассказал, на каких условиях договорился о прекращении сотрудничества с Карпатами.

"Да, договор я разорвал. Пожалуй, это все же связано с той ситуацией, которая сложилась в клубе.

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Желаю Карпатам удачи, чтобы с ними все было хорошо. Мы договорились, что клуб вернет мне зарплату, половину к определенной дате", – сказал Прийма в комментарии Футбол NEWS.

Напомним, 28-летний защитник присоединился к Карпатам зимой и успел сыграть всего два матча за "зелено-белых".

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Карпаты Карпаты Василий Василий Прийма
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