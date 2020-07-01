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Прийма: Домовилися з Карпатами, що вони повернуть мені половину зарплати до певної дати

1 липня 10:45 - Читать на русском
Прийма: Домовилися з Карпатами, що вони повернуть мені половину зарплати до певної дати
Василь Прийма / Сайт Карпат

Захисник Василь Прийма розповів, на яких умовах домовився про припинення співпраці з Карпатами.

"Так, договір я розірвав. Мабуть, це все ж пов'язано з тією ситуацією, яка склалася в клубі.

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Бажаю Карпатам удачі, щоб з ними все було добре. Ми домовилися, що клуб поверне мені зарплату, половину до певної дати", – сказав Прийма в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, 28-річний захисник приєднався до Карпат взимку і встиг зіграти лише два матчі за "зелено-білих".

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