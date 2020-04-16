"Приготовишь торт со мной?" – Джорджина провоцирует своих поклонников очень откровенным селфи

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду может неоднозначно воспринять намеки любимой.

Красоту Джорджины Родригес оценил почти каждый болельщик в мире, но любимая Криштиану Роналду не перестает о себе напоминать.

Роналду заставляет любимую тренироваться под дождем и хвастается этим в сети

На этот раз девушка опубликовала в Instagram горячее фото, которое легко попадает в категорию "на грани фола".

"Я планирую сделать торт. Сделаешь со мной?", – подписала фото Джорджина.