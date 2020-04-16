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"Приготовишь торт со мной?" – Джорджина провоцирует своих поклонников очень откровенным селфи

00:40 49 Читати українською
"Приготовишь торт со мной?" – Джорджина провоцирует своих поклонников очень откровенным селфи
Джорджина Родригес / Фото Instagram

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду может неоднозначно воспринять намеки любимой.

Красоту Джорджины Родригес оценил почти каждый болельщик в мире, но любимая Криштиану Роналду не перестает о себе напоминать.

Роналду заставляет любимую тренироваться под дождем и хвастается этим в сети

На этот раз девушка опубликовала в Instagram горячее фото, которое легко попадает в категорию "на грани фола".

"Я планирую сделать торт. Сделаешь со мной?", – подписала фото Джорджина.

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Теги
Криштиану Роналду Криштиану Роналду Италия Девушки футболистов Девушка дня Джорджина Родригес
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