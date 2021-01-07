"Мечтаю ли я принять участие в перенесенном Евро-2020? Здесь нечего скрывать – так и есть. На данном этапе делаю для этого все от меня зависящее. Стараюсь показывать максимум своих возможностей, достигать определенных результатов.

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В прошлом году Заря сыграла в Лиге Европы, в турнирной таблице нынешнего чемпионата располагается в верхней ее части, а в Кубке Украины пробилась в 1/4 финала. Будем стремиться решать поставленные задачи, а относительно лично моей кандидатуры в главной команде – все решается немного "выше".

Помню свой первый вызов в сборную Украины. Приехал, на первой же тренировке мне сломали ногу – и я уехал. Такое из памяти не стирается. Теперь чувствую желание вернуться в сборную, чтобы не только поиграть в ней на высоком уровне, но и доказать свою состоятельность", – сказал Юрченко в интервью изданию UA-Football.

Напомним, Владлен присоединился к Заре в июле 2019 года на правах свободного агента. В текущем сезоне провел за луганчан 18 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи.

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