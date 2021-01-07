"Чи мрію я взяти участь у перенесеному Євро-2020? Тут немає чого приховувати – так і є. На даному етапі роблю для цього все від мене залежне. Намагаюся показувати максимум своїх можливостей, досягати певних результатів.

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У минулому році Зоря зіграла в Лізі Європи, в турнірній таблиці нинішнього чемпіонату розташовується у верхній її частині, а в Кубку України пробилася до 1/4 фіналу. Будемо прагнути вирішувати поставлені завдання, а щодо особисто моєї кандидатури в головній команді – все вирішується трохи "вище".

Пригадую свій перший виклик до збірної України. Приїхав, на першому ж тренуванні мені зламали ногу – і я поїхав. Таке з пам'яті не стирається. Тепер відчуваю бажання повернутися у збірну, щоб не лише пограти в ній на високому рівні, але й довести свою спроможність", – сказав Юрченко в інтерв'ю виданню UA-Football.

Нагадаємо, Владлен приєднався до Зорі у липні 2019 року на правах вільного агента. У поточному сезоні провів за луганців 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 4 результативні передачі.

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