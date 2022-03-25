"Утро 24 февраля стало для меня, как и для всех жителей Украины, настоящим шоком. В Киеве мы живем в районе Академгородка, и, как только, прозвучали первые взрывы, я принял решение увезти семью из столицы. Быстро собрали, что попало под руку – и рванули на дачу, под Макаров. Всем нам казалось, что там, в полутора километрах от Житомирской трассы, будет спокойнее.

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Там живут родители жены, мы решили дождаться в Березовке еще одну семью, чтобы уехать всем вместе еще дальше. Я хотел отвезти своих на Западную Украину, а потом вернуться в Киев. Но с 25-го числа начался настоящий ад – со следующего дня мы в составе 10-ти человек находились в обыкновенном погребе размером не больше 10-ти квадратных метров. На 12 дней это холодное помещение стало для нас родным домом…

Мы понимали, что подвал может засыпать, но под завалами оставались шансы выжить. Может, кто-то раскопал бы. Во всяком случае, в доме находиться было нельзя. С четвертого дня мы остались без света, но подниматься в дом – значило подвергать себя опасности. Повезло, что во дворе был колодец. Ели консервацию, но когда она закончилась, пришлось преодолеть пять километров, чтобы попасть в магазин. Дети нуждались в еде, но все, что удалось приобрести в соседнем селе, – это конфеты и… бутылку алкогольного напитка.

Впрочем, ходить по селам было опасно. Рядом с нами, в Новой Березовке, русские солдаты, которых не добили на трассе, прямо на глазах у всех расстреляли местного жителя. Сказали, что нашли у него что-то запрещенное. Я не разбираюсь в военной стратегии, но мы, кажется, оказались под перекрестным огнем. Врага интересовал какой-то военный объект, находившийся неподалеку, и он не обращал внимания на дома, на людей. Ни на что!

Знаете, это было подло. Россияне, они и в спорте, часто не гнушаются запретными приемами, а тут летит вертолет – и сразу в деревню, прикрываться домами. Как очевидец скажу, что наши ни разу не стреляли по их объектам, которые были в населенных пунктах. А они – подлые. Это не люди. За эти дни я видел работу всех видов самолетов, ракет, снарядов, техники и т. п. Выдвигаешься на улицу – над головой, метрах в 50, что-то летит. Раз, два, три! И ты видишь, куда оно попадает. Просто жесть!

В какой-то момент нервы не выдержали, и мы решили – надо прорываться. Где-то на пятый день наши знакомые пытались выехать на Житомирскую трассу, но их машину сразу расстрелял снайпер. Каким-то чудом ребята выжили, но уехать не смогли. Нас, впрочем, уже было не остановить, благо машина оказалась целой. Мы рискнули, но поехали не на трассу, а по каким-то лесным дорогам, которых я не знал. Договорились с соседями и уехали. Люди видели, что образуется колонна и присоединялись. Так собралось несколько десятков машин. Но некоторые семьи до сих пор там, в том числе и родители моей жены. Они не захотели никуда ехать. Сейчас там ни еды, ни света. Добраться туда невозможно.

На трассу все же пришлось выехать и там нас ждал самый сложный момент за это время. На дороге такой ужас, что детей пришлось уложить на пол и накрыть всем, чем только можно. Над головой постоянно что-то летало. Ты едешь и не понимаешь, сколько тебе осталось. Знаешь, я этого не скрываю: когда добрались до нашего блокпоста, не мог сдержать слезы. Первый хлеб, купленный в винницком магазине, показался мне чем-то из другой жизни. Первый душ после 12-ти дней в одной одежде – роскошью.

Сейчас мы недалеко от Львова. Семья приходит в себя, а я решил сразу отвлечься. Помогаю, чем могу людям, а также работаю с футболистами на удаленке. Готовлю программы, как могу, контролирую их. Не знаю, когда это все им понадобится, но верю, что здравый смысл победит. Хватит нас освобождать – идите домой! А вы ребята, мои коллеги, пожалуйста, не молчите. Вам потом с этим молчанием жить", – рассказал Деуль в интервью Zbirna.com.

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