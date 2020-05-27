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"Придется ехать с утра до ночи": ужасные трудности с дорогой постигли не только Мариуполь

10:44 103 Читати українською
"Придется ехать с утра до ночи": ужасные трудности с дорогой постигли не только Мариуполь
Егише Меликян / Сайт Львова

Главный тренер Львова Егише Меликян рассказал о непростом пути в Полтаву, где команда сыграет матч 24 тура УПЛ против Ворсклы.

 

Галичане потратят немало времени, чтобы преодолеть расстояние в 880 километров.

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"В Полтаву мы выедем за два дня, потому что нам придется ехать с утра до ночи. Будем спать, а на следующий день – завтрак, тренировки. Затем еще раз будем спать и продолжим готовиться к игре", – сказал Меликян в комментарии ФутболNEWS.

Напомним, с такими же проблемами столкнулся и Мариуполь, которому придется потратить двое суток, чтобы поехать в гости к Карпатам.

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Теги
Ворскла - Львов Львов Львов Егише Меликян Егише Меликян
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