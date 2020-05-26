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Реалии футбола после пандемии – Мариуполь будет ехать на матч УПЛ двое суток

15:34 73 Читати українською
Реалии футбола после пандемии – Мариуполь будет ехать на матч УПЛ двое суток
Александр Бабич / фото: Шахтер

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о подготовке своей команды к возобновлению сезона УПЛ.

 

"Конечно, на 100% команда не готова и мы понимали, что подготовиться за такой короткий срок невозможно, но где-то на 70% ребята могут играть. Из плюсов – травматических последствий карантина у нас пока не было.

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Из отрицательного – готовимся к тому, что придется ездить на матчи на автобусе. У нас первый выезд во Львов. Надо будет выезжать в четверг, чтобы заночевать где-то под Киевом. А тогда в пятницу утром позавтракаем и отправимся непосредственно во Львов, чтобы футболисты по крайней мере ночью спали на кроватях", – сказал Бабич в эфире Футбол News.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Украины Мариуполь находится во второй шестерке, где занимает вторую строчку турнирной таблицы, набрав 25 очков. Возобновление сезона в УПЛ может состоятся уже в эти выходные.

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Мариуполь Мариуполь Александр Бабич Александр Бабич Львов - Мариуполь
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