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"Доведеться їхати з ранку до ночі": жахливі труднощі з дорогою спіткали не лише Маріуполь

10:44 284 Читать на русском
"Доведеться їхати з ранку до ночі": жахливі труднощі з дорогою спіткали не лише Маріуполь
Єгіше Мелікян / Сайт Львова

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів про непростий шлях до Полтави, де команда зіграє матч 24 туру УПЛ проти Ворскли.

 

Галичани витратять чимало часу, щоб подолати відстань у 880 кілометрів.

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"У Полтаву ми виїдемо за два дні, тому що нам доведеться їхати з ранку до ночі. Будемо спати, а наступного дня – сніданок, тренування. Потім ще раз будемо спати і продовжимо готуватися до гри", – сказав Мелікян у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, з такими ж проблемами зіткнувся і Маріуполь, якому доведеться витратити дві доби, щоб поїхати в гості до Карпат.

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Теги
Ворскла - Львів Львів Львів Єгіше Мелікян Єгіше Мелікян
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