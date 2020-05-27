"Доведеться їхати з ранку до ночі": жахливі труднощі з дорогою спіткали не лише Маріуполь

Головний тренер Львова Єгіше Мелікян розповів про непростий шлях до Полтави, де команда зіграє матч 24 туру УПЛ проти Ворскли.

Галичани витратять чимало часу, щоб подолати відстань у 880 кілометрів.

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"У Полтаву ми виїдемо за два дні, тому що нам доведеться їхати з ранку до ночі. Будемо спати, а наступного дня – сніданок, тренування. Потім ще раз будемо спати і продовжимо готуватися до гри", – сказав Мелікян у коментарі ФутболNEWS.

Нагадаємо, з такими ж проблемами зіткнувся і Маріуполь, якому доведеться витратити дві доби, щоб поїхати в гості до Карпат.

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