Президенти Барселони та ПСЖ зустрінуться в Ліверпулі, де можуть вирішити долю Неймара

Жозеп Бартомеу і Нассер Аль-Хелаїфі зустрінуться на саміті ECA, який відбудеться в Ліверпулі 16 серпня.

Головним питанням саміту буде обговорення реформи Ліги чемпіонів, яка планується в 2024 році, повідомляє Mundo Deportivo.

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За інформацією видання, президенти клубів можуть також обговорити майбутнє нападника ПСЖ Неймара, який висловив бажання покинути французький клуб і перейти в Барселону.

Зазначається, що каталонці, як і раніше, не зможуть виплатити за цей перехід необхідну суму і до останнього будуть намагатися запропонувати обмін на кількох гравців "синьо-гранатових".

Раніше раніше повідомлялося, що ПСЖ готовий продати Неймара в будь-який клуб, окрім Барселони, за 200 млн євро. Президент каталонців під час зустрічі спробує переконати Аль-Хелаїфі змінити рішення.

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