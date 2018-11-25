Президентка Эйбара феерично отпраздновала победу над Реалом в раздевалке команды

Президентка Эйбаре Амайя Горостиза не скрывала эмоций после победы своей команды над мадридским Реалом.

Эйбар на своем поле сенсационно разгромил Реал в матче 13-го тура чемпионата Испании. После поединка президентка хозяев Амайя Горостиза пришла в раздевалку команды и устроила вместе с футболистами настоящую вечеринку, отмечая победу.

Эйбар – Реал – 3:0 – видео голов и обзор матча

Благодаря этой победе Эйбар вплотную приблизился к Реалу, набрав 18 очков и поднявшись на 7 место. "Королевский" клуб с 20 пунктами расположился на ступеньку выше.