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Президентка Эйбара феерично отпраздновала победу над Реалом в раздевалке команды

24 ноября 23:24 113 Читати українською
Президентка Эйбара феерично отпраздновала победу над Реалом в раздевалке команды
Амайя Горостиза / фото из соцсетей

Президентка Эйбаре Амайя Горостиза не скрывала эмоций после победы своей команды над мадридским Реалом.

Эйбар на своем поле сенсационно разгромил Реал в матче 13-го тура чемпионата Испании. После поединка президентка хозяев Амайя Горостиза пришла в раздевалку команды и устроила вместе с футболистами настоящую вечеринку, отмечая победу.

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Благодаря этой победе Эйбар вплотную приблизился к Реалу, набрав 18 очков и поднявшись на 7 место. "Королевский" клуб с 20 пунктами расположился на ступеньку выше.

Испания13 турІпуруа (Эйбар)

Эйбар - Реал Мадрид: Суббота 24 ноября 2018

Эйбар
Матч окончен
3 : 0
Реал Мадрид
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