Президентка Ейбара феєрично відсвяткувала перемогу над Реалом у роздягальні команди

Президентка Ейбара Амайя Горостіза не приховувала емоцій після перемоги своєї команди над мадридськи Реалом.

Ейбар на своєму полі сенсаційно розтрощив Реал у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії. Після поєдинку президентка господарів Амайя Горостіза завітала у роздягальню команди та влаштувала разом із футболістами справжню вечірку, відзначаючи перемогу.

Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Завдяки цій перемозі Ейбар впритул наблизився до Реала, набравши 18 очок і піднявшись на 7 місце. "Королівський" клуб з 20 пунктами розташувався на сходинку вище.