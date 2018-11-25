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Президентка Ейбара феєрично відсвяткувала перемогу над Реалом у роздягальні команди

24 листопада 23:24 401 Читать на русском
Президентка Ейбара феєрично відсвяткувала перемогу над Реалом у роздягальні команди
Амайя Горостіза / фото із соцмереж

Президентка Ейбара Амайя Горостіза не приховувала емоцій після перемоги своєї команди над мадридськи Реалом.

Ейбар на своєму полі сенсаційно розтрощив Реал у матчі 13-го туру чемпіонату Іспанії. Після поєдинку президентка господарів Амайя Горостіза завітала у роздягальню команди та влаштувала разом із футболістами справжню вечірку, відзначаючи перемогу.

Ейбар – Реал – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Завдяки цій перемозі Ейбар впритул наблизився до Реала, набравши 18 очок і піднявшись на 7 місце. "Королівський" клуб з 20 пунктами розташувався на сходинку вище.

Іспанія13 турІпуруа (Ейбар)

Ейбар - Реал Мадрид: Субота 24 листопада 2018

Ейбар
Матч завершено
3 : 0
Реал Мадрид
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