"Когда я получил информацию, что Йовичевич покинул команду со всем своим тренерским штабом и рядом игроков, которые пришли с ним, мы буквально оказались перед разбитым корытом перед началом сезона. Я был очень разочарован этим фактом.

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Да, конечно, у нас остался костяк команды, которую он создал. Еще раз подчеркиваю, что фундамент команды, которая завоевала серебро прошлого сезона, был создан именно Йовичевичем и его футбольным гением.

Если бы он ушел в иностранный клуб, то это бы я понял – правило УЕФА сыграло, и это было бы правильно. Но я так думаю, что Йовичевича забрал менеджер Шахтера для того, чтобы мы не стали чемпионами. Я тогда был настолько шокирован, что, если честно, думал вообще завязать с футболом. Это был удар "под дых" лично для меня, потому что у нас с Йовичевичем были хорошие личные отношения.

Если бы Игор подошел и по-человечески все сказал? Отношение было бы другим, потому что я воспринимаю все разговоры "глаза в глаза". Плюс если бы была выплачена компенсация СК Днепр-1 – это все можно было решить. Мы тоже люди, понятно, что возможности Шахтера немножко другие, но если честно, на тот момент Йовичевич в нашей команде мог создать конкуренцию Шахтеру. Я абсолютно в это верю.

Жалеет ли сейчас Йовичевич о своем поступке? Этого я не знаю, могу сказать за себя. Возможно когда-то перегорю и меня попустит, но я не понимаю его поступок. Думаю, что он проиграл в том плане, потому что мог стать иконой в СК Днепр-1, но выбрал другой путь", – цитирует Березу Tribuna.

Напомним, Йовичевич пришел в СК Днепр-1 в сентябре 2020 года. В июле 2022-го он перебрался в Шахтер, который привел к золотым медалям в УПЛ. Несмотря на чемпионство хорвата уволили. Сейчас 50-летний наставник возглавляет саудовский Аль-Раэд.

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