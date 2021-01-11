"Финансовые проблемы СК Днепр-1? Я не знаю, откуда взялась такая информация. Мы сейчас находимся в процессе завершения текущих выплат, однако никаких серьезных финансовых проблем у клуба пока нет", – поделился Береза в комментарии Footboom.

СК Днепр-1 имеет задолженности по зарплатам, – СМИ

Ранее появилась информация, что СК Днепр-1 не подпишет новичков до начала тренировочных сборов. До этого времени клуб будто бы должен погасить задолженности, а также утвердить трансферный бюджет на будущий год.

Добавим, что днепряне проводят только свой второй сезон в элитном дивизионе. Предыдущую кампанию они завершили на седьмой строчке, а в текущем сезоне СК Днепр-1 занимает последнее место в чемпионате Украины.

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